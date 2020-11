Waarom duurt het maken van een vaccin normaal 10 jaar (en nu niet)?

En de onderzoeksresultaten worden eerder gedeeld met het EMA, het Europees Medicijn Agentschap, dat een medicijn of vaccin moet goedkeuren voordat het op de markt komt. De resultaten van eerdere fases kunnen daardoor al tijdens het proces worden beoordeeld, in plaats van achteraf. Ook dat levert een hoop tijdwinst op.

Veiligheid

Dat dit allemaal ten koste gaat van de veiligheid van het vaccin, daar hoeven we niet voor te vrezen, zegt De Boer. "We slaan geen belangrijke stappen over en leveren zeker niet in op de veiligheid. We beoordelen een vaccin tegen Covid-19 hetzelfde als ieder ander vaccin."