Hoe veilig is het coronavaccin? Dit moet je weten

Voor de precieze samenstelling moeten we uiteindelijk bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) zijn, zegt De Boer. "Alle informatie over het product en wat er allemaal precies inzit staat, zodra een vaccin is goedgekeurd, op hun website. Ook is de bijsluiter vanaf dat moment terug te vinden op de Geneesmiddeleninformatiebank."

2. Is er al iets bekend over bijwerkingen?

"Voorlopig lijken de bijwerkingen heel erg mee te vallen", zegt Van Egmond. "Wat we vaak zien, is dat mensen spierpijn krijgen. Ook kunnen ze en rode plek krijgen, of zich even niet lekker voelen of hoofdpijn krijgen na de vaccineren. Dat is niet ernstig, het kan erop duiden dat het afweersysteem geactiveerd wordt. Je kunt je dus wat grieperig voelen, maar dat is na een dag voorbij. Er zijn tot nu toe geen ernstige bijwerkingen gemeld."

Volgens Huckriede zijn de bijwerkingen van het coronavaccin vermoedelijk 'iets sterker dan bij de griepprik'. "U moet rekenen op wat pijn op de plek van inenting en een grieperig gevoel (moeheid, spierpijn, eventueel verhoging) voor 1 tot 2 dagen. Dit zijn tekenen dat het immuunsysteem goed aanspringt na de vaccinatie, dus in principe positief. In zeldzame gevallen (circa 2 tot 4 procent van de inentingen) kunnen pijn en/of een grieperig gevoel iets heviger zijn. In alle gevallen waren deze bijwerkingen binnen enkele dagen verdwenen.

3. Wat weten we van de bijwerkingen op lange termijn?

"Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over bijwerkingen op lange termijn", zegt Huckriede. "De eerste inentingen bij proefpersonen zijn immers pas zo'n 4 maanden geleden begonnen. In deze periode zijn geen ernstige bijwerkingen opgetreden. RNA-vaccins zijn tot nu toe nog niet op grote schaal gebruikt en over langetermijngevolgen is daarom niets bekend. Voor andere vaccins zijn die echter uiterst zeldzaam."

Dat beaamt Van Egmond: "Er zijn geen garanties te geven, maar als vaccins bijwerkingen hebben, is dat meestal op de korte termijn. Vaccins staan niet bekend om ernstige bijwerkingen op de lange termijn."

4. Is het vaccin ook getest op ouderen of mensen met een zwakke gezondheid?

Ja, de vaccins worden ook op ouderen en mensen met zwakke gezondheid getest, zegt Huckriede. "Bij ouderen waren de directe bijwerkingen over het algemeen minder dan bij jongeren. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat het immuunsysteem van ouderen wat zwakker reageert. De beschermende werking, voor zover we die nu kennen, was bij ouderen even goed als bij jongeren."

5. Kun je, als je zelf gevaccineerd bent, toch iemand besmetten?

"Dat weten we nog niet", zegt Van Egmond. "Maar dat is zeker een heel belangrijke vraag die onderzocht moet worden. Tot we op deze vraag het antwoord hebben, is het verstandig om anderhalve meter afstand te houden tot anderen, ook als je al gevaccineerd bent."

6. Weet je straks welk vaccin je krijgt? Kun je bijvoorbeeld kiezen voor Modern, Pfizer of een andere fabrikant?

Van Egmond: "Ik denk het niet, op dit moment mogen we blij zijn met alles wat we krijgen. Ik denk ook niet dat het uitmaakt, beide vaccins zijn vrijwel op dezelfde manier gemaakt. Het grootste verschil zit 'm in hoe het vaccin bewaard moet worden: Moderna kan gewoon in de koelkast of vriezer, en Pfizer moet op min 80 graden bewaard worden, dat is dus ingewikkelder."