OM blundert opnieuw: weer foto's gelekt van kroongetuige Nabil B.

In het Eris-proces staan met name kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terecht.

'Buitengewoon pijnlijk'

Het Openbaar Ministerie laat aan RTL Nieuws weten dat ze het 'buitengewoon pijnlijk' vinden dat de foto's van de kroongetuige weer in het dossier zijn terecht gekomen. "Ze zaten in een procesverbaal (Roos en Doorn) waarin de kroongetuige ook verdachte is. Dat is een proces verbaal van tienduizenden pagina's dat in juni is toegevoegd aan het eveneens zeer omvangrijke dossier van het onderzoek Eris", zegt een persofficier.

"Dat neemt natuurlijk niet weg dat dit niet had mogen gebeuren. Het OM stelt alles in het werk om deze foto's op korte termijn uit het dossier verwijderd te krijgen en wij betreuren deze gang van zaken zeer."

Te zien op groot scherm

Het is niet de eerste keer dat het OM in deze zaak de fout in gaat. Eind vorig jaar kregen de procespartijen een cd-rom toegestuurd met daarop het dossier waarin foto's van Nabil B. te zien waren. Al eerder kwamen diezelfde foto's in het dossier terecht.