Nog nooit zoveel vloeken en grove taal in kinderboeken

In de dichtbundel Uit elkaar van Bette Westera, die de Gouden Griffel won, stond geen grove taal.

Steeds meer scheldwoorden

In 2019 vond de bond maar één keer 'de gvd-vloek voluit geschreven'. In 2020 troffen de onderzoekers het woord minstens 35 keer aan, verspreid over vier boeken. Opvallend is ook dat in 41 procent van de onderzochte boeken vloeken stonden die aan godsdienst gerelateerd zijn.

In 2014 stelde de bond vast dat het aantal vloeken in kinderboeken aan het afnemen was. Maar sinds 2018 is weer een stijging zichtbaar, zegt de bondsdirecteur Kees van Dijk.