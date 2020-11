Blijven de leden? Sportclubs maken zich zorgen om 2021

Wat blijkt: de weerbaarheid is groot, positiviteit viert hoogtij, maar daarachter zitten zorgen. Bart Volkerijk, interim-directeur van de basketbalbond: "De hoop is dat we in januari weer van start kunnen met de competities, anders gaan we in de knel komen." En ook bij het judo voelen ze problemen aankomen. Een contactsport ook nog, dat helpt niet mee.

De sportschool als alternatief

Dat in de knel komen zit bijvoorbeeld in competitiebijdragen die bij een volledig afgeschreven jaar niet binnenkomen, baromzetten die worden gemist, maar ook in de angst dat uiteindelijk leden zullen weglopen, iets dat de bonden die wij belden tot nu toe gelukkig nog niet in extreme mate zien gebeuren. "Want wat als je wel in de sportschool groepslessen kunt volgen, maar niet kunt trainen met basketbal?"