Mis je de zon? 'Woensdag lijkt het net lente'

Het wordt woensdag een graad of 14 en we krijgen behoorlijk wat zon, zegt Middendorp. De hoogste temperatuur op 18 november ooit gemeten was 14,5, in het jaar 2015. "Daar komen we weer heel erg dichtbij."

Kou op komst

Eerst nog een dagje doorbijten dus, want morgen valt er nog wel wat regen en zien we de zon minder. En na woensdag is het feest ook al weer snel voorbij. De wind draait naar het noordwesten, en brengt wat koudere lucht met zich mee. "Donderdag wordt het ongeveer 11 graden, vrijdag en zaterdag 8 à 9 graden."