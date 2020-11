OM eist 6 jaar cel en tbs tegen Pascal P. in Zeeuwse misbruikzaak

P. zou het meisje hebben gedrogeerd met GHB en slaappillen. Volgens de dochter, die nu 20 is, is zij zo'n driehonderd keer misbruikt. Deskundigen hebben geadviseerd P. tbs met dwangverpleging op te leggen. De man lijdt aan seksuele stoornissen, waaronder pedofilie, en het gevaar voor herhaling is volgens de deskundigen groot.

'Fysiek en geestelijk zwaar beschadigd'

"P. heeft de slachtoffers hun onschuld afgepakt en hen fysiek en geestelijk zwaar beschadigd", zei de officier van justitie ter onderbouwing van zijn eis. "Als ik het zelf niet allemaal gelezen zou hebben, zou ik het niet geloven."