Ongewenst gedrag bij psychologie op de VU: 'Iedereen weet het'

Vooral uit de kamer van de senior hoogleraar zou geregeld geschreeuw klinken, schrijft universiteitskrant Ad Valvas. "We doen alsof het normaal is." Volgens een ander wordt er gescholden en zou hij mensen voor 'dom' uitmaken. "Ook negeert hij je wekenlang en praat bij vergaderingen door je heen als hij daar zin in heeft."

De krant sprak ook met oud-collega's die vanwege de sfeer zijn vertrokken. Een oud-collega, die de bewuste hoogleraar een keer tegenkwam op een congres, zegt: "Ik stond helemaal te trillen en heb me achter een pilaar verstopt. Ik had zelf nooit gedacht dat ik zo heftig zou reageren."

Decaan geschrokken

Decaan Maurits van Tulder zegt geschrokken te zijn van de ervaringen. "Mede doordat een deel van deze signalen mij niet eerder heeft bereikt. Het heeft mijn hoogste prioriteit om een prettige en veilige werkomgeving te creëren waar mensen hun werk optimaal, samen met anderen kunnen doen."