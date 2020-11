Nieuwe maatregelen op Curaçao: avondklok en verplichte mondkapjes

Dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg op Curaçao, zo gaan alle niet-dringende operaties nu niet door. Volgens de directie van het CMC is er hulp gevraagd aan Nederland. Afgelopen zaterdag kwam er al verplegend personeel uit Saba en Sint Eustatius om het ziekenhuis te helpen.

Avondklok en mondkapje

Vanaf vandaag gelden daarom nieuwe maatregelen. Er is een avondklok ingesteld van 21.00 tot 04.30 uur. Als gevolg daarvan moeten alle winkels en restaurants om 20.00 uur dicht. Verder stelt de regering het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen boven 18 jaar oud in winkels, bij begrafenissen en in het openbaar vervoer.