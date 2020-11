Sinterklaas is aangekomen op Dieuwertje Blokkade

Sinterklaas is in Nederland. De goedheiligman en zijn gevolg kwamen iets na 12.00 uur aan in een niet nader genoemde plaats aan de (fictieve) Dieuwertje Blokkade.

Na zijn aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij de komende weken zal verblijven. Hij gaf daar een defilé, waar kinderen en burgemeesters uit verschillende plaatsen langskwamen met tekeningen en lekkernijen. Magistraal Sint noemde het 'magistraal' dat iedereen naar hem is gekomen nu hij dit jaar vanuit huis werkt. "Echt geweldig, al die kinderen en die tekeningen." Hij had een leuke boodschap voor alle kinderen in Nederland: "Vanavond mogen jullie allemaal je schoen zetten!" Hij zal die niet zelf vullen, dat doen de pieten, zei hij. "Ik werk vanuit huis." Lees ook: Vieren we sinterklaas dit jaar? 'Dit ga ik mijn kind niet afnemen' Vanwege de coronamaatregelen werd niet vooraf bekendgemaakt waar Sinterklaas dit jaar zou aankomen. Maandag kwam hij tijdens het Sinterklaasjournaal aan in Zwalk, met burgemeester Mathijs van Nieuwkerk. Daarna lieten bijna alle burgemeesters weten dat hij ook bij hen welkom was. Het werd uiteindelijk de Dieuwertje Blokkade, omdat Dieuwertje Blok dit jaar voor de 20ste keer het Sinterklaasjournaal presenteert. Alternatieven In veel andere plaatsen worden alternatieven georganiseerd voor de lokale intocht, van speciale sinterklaasfilms tot livestreams waarin kinderen Sinterklaas en zijn pieten kunnen volgen. Sinterklaasintocht op film: 'Cadeautjes komen er gewoon' Bekijk deze video op RTL XL Dit jaar zal het sinterklaasfeest er door corona anders uitzien. De meeste steden hebben hun intocht helemaal afgelast, maar Arnhem bedacht iets anders. Ter vervanging van de intocht komt er een film: 'De geheime intocht van Sinterklaas'.