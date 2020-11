Hoge temperaturen, maar geen mooi weekend

Maar wie naar buiten kijkt, ziet ook: het is grauw, bewolkt, het miezert... "Alleen morgenochtend is er een beetje zon", verwacht Vermeulen. "Maar 's middags trekt de wind aan en trekt er een stevig regenfront over het land, met plaatselijk mogelijk 10 mm neerslag."

Winter

Na morgen gaan de temperaturen iets naar beneden, maar het blijft dan nog zeker een paar dagen warm voor de tijd van het jaar. "Andere jaren valt in deze maand nog weleens de eerste natte sneeuw of krijgen we te maken met de eerste gladheid." Maar of de zachte temperaturen iets zeggen over hoe de winter eruit gaat zien? "Dat is niet zo, nee. We kunnen nog niets zeggen over de winter, daarvoor is het nog te ver weg."