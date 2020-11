Mannen met grote tassen verraden grote hoeveelheid cocaïne in huis Rotterdam

In twee woningen in Rotterdam waar de politie geregeld mannen met grote tassen in en uit zag lopen, is 600 kilo cocaïne gevonden. Ook nam de politie bijna 2 miljoen euro in beslag.

De politie was na een melding op het spoor gezet van een woning in Rotterdam-Zuid. Toen agenten die in de gaten hielden, zagen ze dat er geregeld twee mannen in en uit liepen met grote tassen. Ze volgden die mannen en zagen dat in een huis iets verderop hetzelfde gebeurde. Op allebei de adressen werd 300 kilo cocaïne gevonden. Twee mannen van 29 werden hier aangehouden. Geld tellen Een auto die tijdens het onderzoek werd gezien, leidde de agenten naar een derde huis, in het centrum. Daar lag bijna 2 miljoen euro. Een 36-jarige man en 59-jarige vrouw werden daar betrapt terwijl ze het geld aan het tellen waren. Volgens de politie heeft geen van de verdachten een vaste woon- of verblijfplaats. Op de drie adressen stond niemand ingeschreven. Het gaat om luxe woningen, die volgens de politie waarschijnlijk worden verhuurd door onbetrouwbare verhuurbemiddelaars die contant geld aannemen en geen volledige administratie bijhouden. De vier verdachten werden vorig weekend al aangehouden, maar dat is nu pas bekendgemaakt. De drugs zijn vernietigd.