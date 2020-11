Sinterklaas komt vandaag op geheime locatie aan

De aankomst is te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal om 12.00 uur op NPO 3. De afgelopen week werd volop gespeculeerd over de plek waar de sint en zijn pieten het land binnenkomen.

Fictieve dorpje Zwalk

In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal werd gesproken over het fictieve dorpje Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk de rol van burgemeester op zich nam. Later in de week bleken bijna alle plaatsen in het land een optie, toen tientallen burgemeesters in de uitzending meldden dat Sinterklaas welkom is in hun gemeente.