Premier Rutte: dinsdag meer duidelijkheid over feestdagen, maar nog niet in details

"Het gaat beter, maar we zijn er nog niet", zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Dat de besmettingscijfers de afgelopen dagen weer wat oplopen, is volgens de premier niet direct zorgelijk. "Het zijn ook dagcijfers. Je kunt niet op dagbasis kijken. De deskundigen zijn ook niet bezorgd."

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal met 6109 toegenomen. 458 meer dan gisteren. Maar het R-getal ligt wel onder de 1. Dat betekent dat minder mensen elkaar besmetten.

Coronapersconferentie dinsdag

Dinsdag komen de premier en minister De Jonge weer met een persconferentie. Zeker is, dat het extra pakket van maatregelen (van 3 november) dat voor twee weken zou gelden, afloopt. De bioscopen, theaters, pretparken, musea en dierentuinen mogen dus weer open. Ook kunnen we vanaf woensdag weer met wat meer mensen bij elkaar komen. En er mag weer in groepen worden gesport.

"We gaan dinsdag kijken of er iets boven het 13 oktober-pakket moet en wat dat dan eventueel moet zijn", zei Rutte. In dat pakket ging de horeca dicht en besloot het kabinet dat er na 20 uur geen alcohol meer verkocht mocht worden.