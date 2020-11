'Ik ben een gebroken moeder: echt alles mis ik aan Wesley'

"Ik was 17 jaar toen ik zwanger was van Wesley, ik was een meisje dat nog op school zat, een kind dat een kind kreeg. Toen, zo'n veertig jaar geleden, werd je in zo'n situatie gewoon van school geschopt. Je kon vertrekken en zocht het maar uit. Thuis kreeg ik ook geen hulp, mijn ouders vingen me niet goed op. Toch was ik vastbesloten: ik wilde dit kindje houden, dit was van mij en dat zou niemand mij afpakken. Ik ben heel hard gaan werken om alles zelf voor elkaar te krijgen. Het wiegje, de kinderwagen, ik heb alles zelf bij elkaar gespaard.

Toen Wesley geboren werd, was ik dolgelukkig. Aanvankelijk leek het een kerngezonde baby te zijn, maar toen hij maar niet ging kruipen, en later ook niet ging lopen, voelde ik dat er iets aan de hand was. Mijn huisarts was ouderwets en zei: 'Och, je hebt vast een luie baby, het komt wel goed.'

Maar het kwam niet goed. Ik moest met Wesley de medische molen in en uiteindelijk bleek dat hij een hersenbloeding had gehad bij mij in de buik, of toen hij een paar maanden oud was. Daarbij was hersenweefsel verloren gegaan waardoor hij spastisch was en ernstige epilepsie ontwikkelde."