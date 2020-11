Maastrichtse onderzoekers: belangrijke oorzaak (en behandeling) hoge bloeddruk ontdekt

Voor een hoge bloeddruk was tot nu toe slechts symptoombestrijding mogelijk, omdat de oorzaak ervan in negen van de tien gevallen niet bekend is.

Wat is er precies ontdekt?

De onderzoekers vermoeden dat een hoge bloeddruk het gevolg is van een bepaald eiwit. Dit eiwit, Nox5, is de bron van zogenoemde zuurstofradicalen in de wanden van bloedvaten. Die radicalen verstoren een proces, dat normaal gesproken helpt om vernauwing van de slagaders en trombosevorming te voorkomen.

Daarmee is een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk bij mensen geïdentificeerd, zeggen de onderzoekers.

Mogelijk ook medicijn

De onderzoekers hebben dus ook ontdekt hoe deze oorzaak van hoge bloeddruk behandeld kan worden. Het gaat om bestaande en al geregistreerde geneesmiddelen.

De universiteit heeft een financiering aangevraagd voor een tweede onderzoek, waarin ze gaan testen hoe goed die medicijnen werken.