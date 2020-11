Wapenbezit aangepakt: verkoopverbod van alle messen aan minderjarigen

In de laatste drie jaar is het aantal jongeren dat is opgepakt voor een steekincident meer dan verdubbeld. Van 160 jonge verdachten in 2017 naar 380 vorig jaar. Gisteravond nog raakte een 14-jarige jongen ernstig gewond bij een steekpartij in Rotterdam.

Om het wapenbezit onder jongeren aan te pakken, hebben gemeenten, scholen, de politie en het OM de afgelopen tijd de handen ineengeslagen en wordt de wet flink aangescherpt.

Niet meer met mes over straat

In de wet wordt straks duidelijker gemaakt wanneer het meenemen van een mes door volwassenen verdacht is en dus strafbaar. Volwassenen die met een mes over straat lopen om de tuin te gaan snoeien bij de oude buurvrouw, zijn niet strafbaar. Maar ermee naar de kroeg, is een heel andere situatie.

Jongeren onder de 18 mogen helemaal niet meer met messen over straat.