'De leerlingen op school missen mijn moeder heel erg: ze was zo lief en sociaal'

"We hebben afscheid genomen van elkaar met in ons achterhoofd dat het goed zou komen. Dat zeiden de artsen ook tegen mij voordat ik de intensive care opkwam: 'Je moeder is 54 jaar, fit, gezond, de kans dat ze hieruit komt is heel groot, wij maken ons geen zorgen.' Daarom konden we zelfs nog grapjes maken. Zo wilde ze mij toch nog even op het hart drukken dat als er dan tóch iets zou gebeuren, ik wel moest weten dat ik mijn draadjesvlees beter moet kruiden in de toekomst.

Maar natuurlijk hebben we ook gezegd wat we moesten zeggen. Zo pakte ze op een gegeven moment mijn gezicht vast, wat eigenlijk niet mocht, en zei ze: 'Jij bent mijn mooie meid, jij bent mijn trots, ik hou van jou.' Ik zei dat ik ook zo trots op haar was, en dat het oké was als ze ging slapen."