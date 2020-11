NS vraagt reizigers om vanaf vandaag treinrit vooraf te registreren

De NS denkt dat het grootste deel van de 400.000 dagelijkse treinreizigers ritten bij de Treinwijzer gaat registreren. Dit voorjaar deed de NS in samenwerking met de TU delft een onderzoek onder 46.000 mensen. Twee derde van hen zei toen open te staan voor de dienst.

Gerust reizen

De NS streeft op dit moment niet naar vollere treinen, licht Smit toe in het AD. "We houden ons aan het advies van de overheid. Het aanmelden is bedoeld om mensen die per spoor moeten reizen, zoals mantelzorgers, dat zo gerust mogelijk te laten doen."