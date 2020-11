Man ernstig mishandeld in bijzijn van dochter (10): 'Voel m'n benen niet'

De man was met zijn 10-jarige dochter onderweg van een manege in Nuth naar hun huis in Brunssum toen drie jongens hem op de weg afsneden. De man seinde met lichtsignalen, haalde de mannen in en liet ze stoppen door af te remmen. "Niet om ruzie te maken of te slaan, maar om verhaal te halen", zegt hij tegen het programma Opsporing Verzocht.

Kan jaar duren

De man werd vervolgens meerdere keren geslagen. Hij raakte bewusteloos en werd voor de ogen van zijn dochter nog een paar keer in zijn gezicht geslagen. Hij zegt dat het volgens zijn arts wel een jaar kan duren voordat ze erachter komen welke lichaamsdelen hij nog zal kunnen gebruiken.