Amira ging als 9-jarige viral en veroverde de wereld: 'Die gekte waait wel over, dacht ik'

Op 13-jarige leeftijd volgde een ingrijpend besluit. De zangeres verhuisde met haar moeder en broertje van Nijmegen naar Zuid-Afrika, het land waar haar moeder werd geboren. Frieda vertelt open over deze heftige periode. "In 2014 werd ik ongeneeslijk ziek. De vader van Amira en ik waren in 2014 uit elkaar gegaan. Vanwege mijn ziekte had ik veel hulp en ondersteuning nodig. Die had ik niet in Nederland. Daarom zijn we naar Zuid-Afrika verhuisd. Terug naar mijn familie die mij kan helpen. Ook het klimaat hier is beter voor mijn gezondheid."

Het gezin ging wonen in Potchefstroom, een dorp middenin de natuur, op anderhalf uur rijden van de hoofdstad Johannesburg. Ze voelt zich meer thuis in Zuid-Afrika dan in Nederland, vertelt Amira. "Toen we hier voor de eerste keer op vakantie gingen, wilde ik al niet meer terug."

Gemis van haar vader

De verhuizing zorgde wel voor een groot gemis. Haar vader. Na de scheiding bleef hij in Nijmegen vanwege zijn werk. "Ondanks de scheiding zijn mijn ouders nog altijd heel goed met elkaar. Voor corona zagen we hem heel vaak", zegt Amira.

Maar over en weer vliegen is nu niet mogelijk. "De laatste keer dat ik mijn vader heb gezien, was in februari. In maart kon hij ook niet bij mijn verjaardag zijn. Zijn vlucht werd op het laatste moment gecanceld. Natuurlijk vind ik dat heel jammer. Maar we videobellen en skypen een paar keer per week. Hij komt misschien in december op bezoek, dan kan ik hem eindelijk weer eens aanraken."