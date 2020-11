Meer levertransplantaties mogelijk door nieuw apparaat

Zonder deze machine zou een donorlever binnen 10 tot maximaal 12 uur getransplanteerd moeten worden. "Als er 's avonds een lever beschikbaar komt, betekent het dat we de hele nacht bezig zijn", zegt Ian Alwayn, transplantatiechirurg bij het LUMC.

Patiënt maakt het goed

Nu kunnen die operaties doorgeschoven worden naar kantooruren. "Overdag opereren heeft onze voorkeur, er zijn dan veel meer collega’s aanwezig om te helpen en het team is nóg fitter."

De eerste donorlever aangesloten op dit apparaat is volgens het LUMC in totaal 13,5 uur aangesloten geweest en daarna succesvol getransplanteerd. De patiënt is vorige week zonder complicaties ontslagen uit het ziekenhuis.

Langer 'in leven'

Het apparaat pompt met zuurstof en voedingsstoffen verrijkt bloed door de lever waardoor het tot 24 uur na verwijdering bij de donor kan overleven, maakte het Leids Universitair Medisch Centrum bekend.

Zodra de lever wordt aangesloten op het zogeheten perfusiesysteem, warmt deze op tot lichaamstemperatuur en krijgt de lever zuurstof. "In deze omstandigheden kan veel beter gemeten worden of de kwaliteit van de lever goed genoeg is om te transplanteren. Daarnaast verkorten we hiermee de tijd dat het orgaan zonder zuurstof zit en dus afneemt in kwaliteit", zegt transplantatiechirurg Ian Alwayn.