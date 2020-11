Leeftijd comazuipers gemiddeld iets hoger dan tien jaar geleden

Aantal niet afgenomen

Van der Lely houdt de cijfers sinds 2007 bij. Sinds 2014, toen de alcoholleeftijd omhoog ging, is het aantal 'comazuipers' niet afgenomen. Maar hij is blij dat in elk geval de gemiddelde leeftijd waarop kinderen in het ziekenhuis belanden, omhoog is gegaan. "Een van mijn eerste patiënten was een jongetje van 10. Dat vergeet ik nooit meer", vertelt hij aan RTL Nieuws. "Kinderen van die leeftijd zien we nu gelukkig niet meer, en ook nauwelijks van 12 of 13."

"Ik had wel recent een kind van 14 op de poli met een alcoholpromillage van bijna 2. Dat is ook het hoogste promillage dat wij zien, vanaf 2 beginnen ze te stuiptrekken, dan komt het in hun longen en is de kans groot dat ze stikken."