Gemeente Amsterdam: geef kind geen snoep, maar spruitjes met Sint Maarten

Spelletje

Behalve het advies om kinderen spruitjes te geven aan de deur in plaats van snoep, zijn spruitjes ook goed te gebruiken in een spel, meldt de gemeente. Bijvoorbeeld bij 'snoepjesmemory'. "Dit spel kunt u ook spelen met bijvoorbeeld tomaten, worteltjes, radijsjes, of spruitjes", schrijft de gemeente. "We zeiden al: dit jaar heeft u dat allemaal zelf in de hand."

De gemeente heeft inmiddels ook gereageerd met een tweet. "De spruitjes waren inderdaad een advies met knipoog – dat helaas niet zo door iedereen werd begrepen."