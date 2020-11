Man (47) opgepakt na moordpoging op advocaat Philippe Schol

De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moordpoging op de Enschedese advocaat Philippe Schol, eind vorig jaar. De verdachte is vanmorgen in zijn huis in Hengelo gearresteerd. Dat meldt de politie.

Advocaat Schol werd op 6 november 2019 beschoten bij zijn huis in de grensplaats Gronau. Hij raakte gewond en lag enkele dagen in een ziekenhuis. Schol werd beschoten vanuit een rijdende auto met een Nederlands kenteken. In die auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Lees ook: Nederlandse advocaat vlak over grens met Duitsland neergeschoten vanuit rijdende auto Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Hij werd al geruime tijd bedreigd. Sportschool Volgens de politie houdt de moordpoging verband met een een schietincident op een sportschool in Losser, die enkele weken ervoor plaatsvond. De politie denkt dat de opgepakte man de schutter is. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Lees ook: Grapperhaus over aanslag advocaat Philippe Schol: 'Enorme schok'