Verdachte vast voor mishandeling verslaggever PowNed

De jongen wilde niet gefilmd worden, en besloot daarom de verslaggever en zijn cameraman aan te vallen. Eerst gaf hij de cameraman na wat geduw een klap in het gezicht en later probeerde hij ook te schoppen. De verslaggever stak zijn hand uit om een schop af te weren. Hij liep daarbij kneuzingen in zijn hand op.

Leraar bedreigd

Het Emmauscollege was in het nieuws omdat een leraar maatschappijleer van de school zit ondergedoken. Hij wordt bedreigd omdat hij een spotprent in de klas heeft hangen, waarvan leerlingen dachten dat de profeet Mohammed erop stond afgebeeld. Toen hij weigerde de prent weg te halen, werd een foto van de tekening in het lokaal op internet gezet, waarna al snel bedreigingen aan zijn adres volgden. Daarvoor zijn inmiddels drie verdachten aangehouden.