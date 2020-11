Groot mes gevonden bij leerling op school Vianen

Fröhlich schrijft geschrokken te zijn van het bericht en roept jongeren op om het op school of via Meld Misdaad Anoniem te melden als ze weten dat iemand zo'n wapen bij zich heeft.

Geen messen verkopen

Begin dit jaar uitten burgemeesters al hun zorgen over het aantal jongeren dat met messen over straat gaat. In september besloten verschillende winkels, waaronder Hema, Action en Ikea, geen messen meer te verkopen aan minderjarigen.

In Zaanstad is het verboden voor jongeren om gevaarlijke wapens, zoals messen en slagwapens, bij zich te hebben. Wie wordt betrapt, is het wapen kwijt en krijgt een boete van 2500 euro.