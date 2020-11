Politie kamde trein uit op Utrecht CS: 'Rustig blijven en handen omhoog'

Graeme zat in de intercity van Utrecht naar Den Haag, die eigenlijk om 18.28 uur had moeten vertrekken vanaf perron 9. "Maar om 18.35 uur waren we nog steeds niet vertrokken. Ik zat op mijn mobiel te kijken dus had eerst niets door, tot ik ineens drie politieagenten in de trein zag binnenkomen. Ook op het perron liepen meerdere agenten."

Naar andere trein

Dat bevestigt Annette van Soest (zie foto hieronder). Ook zij zat in diezelfde intercity. "De trein had al lang vertrokken moeten zijn, maar we reden maar niet weg. Ineens zag ik meerdere politieagenten de trein binnenkomen. Zij hebben de hele trein uitgekamd", vertelt ze.

"Na een tijdje kwamen ze terug onze coupé in. Via de intercom werd omgeroepen dat we de trein moesten verlaten en dat we konden instappen in een andere intercity, op het tegenovergelegen perron 8. Dat hebben we toen gedaan, iedereen ging die trein in."