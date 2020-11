Twee verdachten opgepakt op Utrecht Centraal, treinverkeer hervat

Ooggetuige: 'De hele trein werd uitgekamd'

Reiziger Annette zat vanavond in de trein naar Den Haag, vertelt ze aan RTL Nieuws. "Maar we reden maar niet weg. Ineens zag ik twee politieagenten de trein inkomen, die hebben de hele trein uitgekamd. Na een tijdje kwamen ze terug onze coupe in en riepen: iedereen moet eruit, jullie kunnen de trein hier tegenover pakken."

Daar zijn Anette en haar medereizigers toen ingestapt, maar ook die trein vertrok niet. "We zaten al zo'n 50 minuten in de trein, toen er werd omgeroepen dat er sprake was van een technische storing. Maar toen zagen we ineens dat de op de informatieborden op de perrons in het rood de mededeling stond dat iedereen op last van de politie het station onmiddellijk moest verlaten."

Dat zorgde bij enkele medepassagiers voor onrust. "Een vrouw zag ineens zwaarbewapende mannen op het perron, en raakte een beetje in paniek. Maar toen gingen de deuren open en moesten we met zijn allen de trein via de voorkant verlaten. Er werd niemand gecontroleerd toen we naar buiten liepen."