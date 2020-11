Rotterdamse docent bedreigd door leerlingen om spotprent

'Context verdwenen'

In een brief aan de ouders heeft de schoolleiding de situatie vandaag uitgelegd "Er is helaas ophef ontstaan over een spotprent (winnaar van de Inktspotprijs 2015) die in een lokaal heeft gehangen", zo staat in de brief, meldt RTV Rijnmond.

Volgens de schoolleiding hebben enkele leerlingen hier aanstoot aan genomen, een foto gemaakt en die op sociale media gedeeld, Die is vervolgens viraal gegaan. Daarover werd op sociale media heftig gereageerd. De cartoon is van cartoonist Joep Bertrams en handelt over de aanslag op Charlie Hebdo.