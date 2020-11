RIVM: meer thuiswerken, anders hebben maatregelen geen zin

Volgens het RIVM zijn de huidige maatregelen minder effectief dan van tevoren werd gedacht. Het aantal coronabesmettingen is in de nieuwste weekcijfers gedaald met zo'n vijf procent, maar die statistiek geeft nog geen reden tot juichen.

We blijven minder thuis

Het aantal besmettingen in Nederland is nog steeds te hoog, zegt Timen. "Dat heeft te maken met gedrag. We zien dat mensen minder thuisblijven dan we dachten. Ze gaan vaker naar werk en vaker naar buiten dan we dachten. Daarom zijn de maatregelen een stuk minder effectief dan in het voorjaar."