Verdachte 'Jaagpadmoord' schreef en sprak over moordplannen

Milton T., verdacht van het vermoorden van een hardloper in de stad Groningen in mei 2019, heeft op een collegeblok en zijn computer geschreven dat hij iemand zou gaan vermoorden. Ook sprak hij vergelijkbare audioboodschappen in op zijn telefoon.

"Ik ga opnieuw iemand doden", zei T. in een audiofragment op zijn mobiel. De rechtbank in Groningen liet dit horen op de eerste zittingsdag. Moordlijstje en stemmen T. sprak het in juni 2019 in. Experts moesten zijn telefoon kraken omdat T. de inlogcode niet wilde geven aan de politie. Op een kladblok vond de politie ook een lijst met namen van vrienden en bekenden van T. Daarboven stond 'vermoorden' geschreven. Volgens T. had hij geen ruzie met deze personen. T. zegt dat hij destijds paranoïde was en kan zich amper iets herinneren van die periode. Wel ontkent hij iemand te hebben vermoord. T. wilde met de boodschappen de stemmen in zijn hoofd afschrikken. Die hadden hem onder andere aangezet tot homoseksualiteit. De stemmen zijn nu weg, aldus T. Hij zegt wel psychische hulp te willen hebben. Hidde Bergman Het Openbaar Ministerie vermoedt dat T. hardloper Hidde Bergman op de avond van 14 mei 2019 heeft vermoord. Bergman was neergestoken bij het Jaagpad in Groningen. Lees ook: Politie arresteert 26-jarige Groninger in moordzaak hardloper Hidde Het wapen is niet gevonden. Wel werd een meshoesje met DNA van T. aangetroffen. T. had begin mei 2019 een daarbij passend keukenmes gekocht, blijkt uit onderzoek. De mobiel van T. stond de fatale avond uit. Een getuige zou hem bij het Jaagpad hebben zien rennen. Allemaal toeval, stelt T. Morgen komt strafeis Het Pieter Baan Centrum heeft een psychotische toestand bij T. geconstateerd. Hij voelde zich maandag niet goed, mede door een lange rit vanuit de gevangenis en zijn dwangmedicatie. Zijn advocaat stelde voor om de zitting te stoppen en dinsdag of mogelijk later verder te gaan. De rechtbank ging niet akkoord. Het OM komt dinsdag met de strafeis.