Bestuurder Spijkenisse vrijgelaten, berging metro morgen verder

Bestuurder verhoord

De bestuurder is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Hij is door de politie verhoord en naar huis gezonden. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, beginnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie met het onderzoek naar de oorzaak van het voorval, meldt de veiligheidsregio.