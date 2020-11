Burgemeesters verdeeld over extra maatregelen: 'We verdienen juist taart'

Het aantal besmettingen daalt nu drie dagen op een rij, maar toch komt het kabinet morgenavond om 19:00 uur met extra maatregelen. Dat doet het omdat de druk op de zorg te hoog blijft. "De besmettingsgraad is in het hele land nog veel te hoog", zei minister De Jonge.

Toch gaat het in de ene regio beter dan in de andere. De burgemeesters van de Veiligheidsregio's zijn dan ook verdeeld over de strenge maatregelen die in de huidige plannen op tafel liggen, blijkt tijdens de inloop van het Veiligheidsberaad.

Bouwmarkten dicht?

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht zag afgelopen week een grote drukte in de ziekenhuizen in zijn regio. Vorige week werden er 24 uur lang geen coronapatiënten opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. "En ook deze week was het weer heel druk. Het is een permanente punt van zorg", zegt burgemeester Kolff tegen RTL Nieuws.

Hij ziet veel drukte in winkels en vraagt zich af: "Die drukte in winkels en bijvoorbeeld bouwmarkten, kan dat nog in deze tijd?" Hij pleit voor 'maatregelen die het meest effectief zijn en die de minste schade aan de samenleving brengen.' Zoals bijvoorbeeld een avondklok in te stellen.