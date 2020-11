Machinist metro Spijkenisse aangehouden na bizar ongeluk

De machinist van de metro die vanochtend door een stopblok schoot in Spijkenisse, is aangehouden. "Dat is de standaardprocedure bij dit soort zware incidenten", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De machinist kwam met zijn metro bovenop een kunstwerk terecht bij het metrostation De Akkers. Het voertuig hangt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op een hoogte van ongeveer 10 meter. Er waren geen passagiers aanwezig in de metro. Hulpverleners ruimte geven De veiligheidsregio roept mensen op hulpverleners de ruimte te geven en niet te komen naar de plek waar de metro hangt. De eerste beelden vanuit Spijkenisse: Bekijk deze video op RTL XL De metro hangt op een meter of 10. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De machinist is hevig geschrokken, maar heeft het voertuig zelf kunnen verlaten.