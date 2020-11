Piek tweede golf in zicht, waarom dan toch weer maatregelen?

Pieken ziekenhuizen over twee weken

Het kabinet ziet dat de piek in besmettingen nu is geweest. Dat betekent dat over ongeveer twee weken de piek in de zorg waarschijnlijk zichtbaar zal zijn.

Een stabilisatie van de cijfers alleen is niet genoeg voor het kabinet, de cijfers moeten (flink) dalen. Het kabinet wil de besmettingen snel naar beneden hebben, de druk op de zorg ontlasten en tegelijkertijd de economische en maatschappelijke schade beperken. Dat is een lastige discussie.

En daarom moeten er nu toch aanvullende maatregelen genomen worden, zo vindt men in Den Haag. Een ander probleem wat zich nu aandient op de intensive care is namelijk dat de mensen op die ic ouder zijn. Dat betekent een langere behandeling in het ziekenhuis.

Met die aanvullende maatregelen moeten de cijfers dus sneller dalen, waardoor ook de ziekenhuizen sneller zullen leegstromen.