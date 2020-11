Code geel: vanaf vannacht kans op zware windstoten

20 graden?

Ook morgen blijft het warm, hoewel de zon zich niet zal laten zien. Ondanks de regen en bewolking kan het lokaal in Limburg 20 graden worden.

Dat het nu nog zo warm is, heeft te maken met de warme lucht uit Spanje die onze kant op komt. "De oorzaak is de wind uit het zuiden. Het zijn hoge temperaturen, zeker voor oktober", zei Maurice Middendorp van Buienradar in een eerder artikel. Deze warme dagen behoren dan ook tot de uitzonderlijke gevallen.

Dinsdag wordt het een stuk frisser. "Het wordt dan rond de 11 of 12 graden, met wat zon erbij. De rest van de week worden dezelfde temperaturen verwacht, met een mooi zonnetje en weinig wind."