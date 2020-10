Waarom werd oud-leraar Jan (73) doodgeslagen? 'Ik sta nog te trillen'

Jan was tot zijn pensionering afdelingsleider aan de Titus Brandsmaschool in Velp. De school in Velp wil niet reageren, oud-leerlingen willen wel praten. Ter nagedachtenis aan hun economieleraar hebben ze een Facebookpagina voor hem opgericht en zamelen ze geld in voor een grote krans.

'Heel begaan'

Oud-leerlinge Shirley (28) vertelt: "Het is al ruim tien jaar geleden dat ik les van hem heb gehad, maar ik kan me hem nog zo goed herinneren. Onze directeur was toen ook ziek, dus hij was ook een soort rector. Hij was heel begaan met leerlingen, vroeg altijd hoe het met je ging. Maar hij was ook streng. Een man met veel autoriteit. Ik moest best vaak bij hem nakomen."