Worden resultaten commerciële testlocaties ook meegenomen in de cijfers?

Maar sommige commerciële locaties maken gebruik van de zogeheten niet-gevalideerde tests. Deze uitslagen worden niet meegeteld, omdat ze niet betrouwbaar worden geacht.

Gevalideerde testen

Wat wel gebeurt, is dat de resultaten worden doorgegeven aan de GGD's. "Als deze resultaten positief zijn, vragen wij aan de mensen om zich nogmaals te laten testen in een GGD-teststraat. Wij bieden hen dan een gevalideerde test aan. Als die ook positief is, zie je dat terug in de cijfers", legt Kloppenburg uit.