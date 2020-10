Opvallend weinig astmapatiënten op ic met corona: 'Minder dan je zou verwachten'

Astma en corona: zijn er cijfers?

Er worden in Nederland geen cijfers bijgehouden over hoeveel astmapatiënten met corona moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. "Maar we hebben tijdens de eerste golf een steekproef gedaan onder een tiental ziekenhuizen", zegt Braunstahl. "Die meldden toen dat er in totaal 6 á 7 astmapatiënten met corona waren opgenomen op de verpleegafdelingen."

Volgens cijfers van het RIVM zijn er tot nu toe 127 mensen met chronische longaandoeningen overleden door het coronavirus. Er wordt niet gerapporteerd of deze mensen astma hadden, of een andere longaandoening als COPD. Een woordvoerder van het RIVM zegt over deze cijfers: "Wij hebben geen beeld van de verdeling van onderliggende aandoeningen in ziekenhuizen, maar ik vermoed dat het in de categorie 'chronische luchtweg- of longproblemen' vooral om ouderen met COPD zal gaan."

Internationaal onderzoek

Hoewel er dus geen exacte cijfers bekend zijn, zien ook andere longartsen dit beeld. "We hebben het niet exact bijgehouden, maar onder longartsen leeft de indruk dat astmapatiënten relatief minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege corona", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

En ook in andere landen trekt men dezelfde conclusies. "Ondanks waarschuwingen dat astmapatiënten een hoger risico zouden lopen, zijn ze ondervertegenwoordigd in de sterftecijfers", schreef de New York Times in mei. Dat bleek ook uit een eerdere studie die is gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.