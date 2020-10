Vieren we Sinterklaas dit jaar? 'Dit ga ik mijn kind niet afnemen'

"We vieren het gewoon met ons eigen gezinnetje. Normaal gesproken zijn opa en oma er ook bij, maar dit jaar niet. Dat vinden we wel heel jammer. En zij ook", zegt Petra Lamping Leeflang tegen RTL Nieuws. Haar oudste zoon is 14, en haar dochter bijna 8. "Ik denk dat dit het laatste jaar is dat ze er nog in gelooft, dus we gaan gewoon pakjesavond vieren", vertelt ze. "Wel hebben we de sinterklaas en pieten die normaal altijd langskomen, al afgebeld. Maar verder vieren we gewoon sinterklaas met ons eigen gezin."

Petra reageerde op een oproep op onze Facebookpagina, waarin we de vraag stelden hoe jullie dit jaar sinterklaas vieren.

'Dit gaan we hem niet afnemen'

Ook Miranda reageerde op die oproep. Zij verloor haar moeder dit jaar aan corona. Ze viert op 5 december wel pakjesavond. "Wij vieren het gewoon met ons eigen gezin van drie personen. Ons zoontje van 5 heeft al genoeg meegemaakt het afgelopen jaar. Zijn oma is overleden, dus dit gaan we hem echt niet afnemen", schrijft ze onder onze oproep.

