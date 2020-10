Vermiste Celine (15) zat in woning Den Haag: 'Zielsgelukkig dat ze terecht is'

Nu Celine weer veilig terug is, vraagt de familie in een verklaring om rust en privacy om de afgelopen dagen in alle rust te kunnen verwerken. "Aan iedereen wordt daarom ook gevraagd om dat te respecteren", schrijft de familie in een verklaring.

De familie schrijft verder: "We begrijpen dat er veel vragen zijn, maar we vragen iedereen om - ook in het belang van Celine - te blijven bij de feiten en het verdere onderzoek van de politie verder af te wachten."

Amber Alert

Celine was sinds vorige week vrijdag vermist. Op 25 oktober is er een Vermist Kind Alert uitgestuurd en gisteren rond 19:00 uur stuurde de politie een Amber Alert uit. "Zij verkeert mogelijk in levensgevaar en is mogelijk in zorgwekkend gezelschap", schreef de politie.

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt 1 à 2 keer per jaar ingezet.