Vermiste Celine (15) ongedeerd gevonden, verdachte aangehouden

"Het meisje werd in goede gezondheid aangetroffen dankzij het uitgestuurde Amber Alert", meldt een woordvoerder. "Bedankt voor het meezoeken. Heb jij het alert gedeeld? Vergeet het dan niet te verwijderen."

'Zo enorm blij'

De politie maakt later vandaag meer informatie bekend over de zaak. "De ouders zijn zo enorm blij dat hun dochter veilig is", vertelt Jeroen Baardemans, woordvoerder van de familie. "Dat was het enige dat telde. Ze zijn zielsgelukkig. Voor zover ze weten gaat alles goed met Celine. Ze gaan haar nu ophalen."

Over details van wat er is gebeurd zegt Baardemans geen uitspraken te kunnen doen. Hetzelfde geldt over de verdachte. "Dat zijn echt zaken die verder uit het politieonderzoek moeten komen. Dat is voor de familie nu ook van later zorg."