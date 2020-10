Oudere man zwaar mishandeld in Arnhem, politie zoekt 5 daders

In Arnhem is vanavond een oudere man zwaar mishandeld. De politie is op zoek naar vijf daders.

De man werd in elkaar geslagen door de jongeren. Hij moest gereanimeerd worden en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, meldt De Gelderlander. De politie kon dat niet bevestigen. Daders gevlucht De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de Spijkerstraat. De daders zouden zijn gevlucht richting treinstation Velperpoort. De daders droegen op één na allen donkere kleding, meldt de politie. Eén van de jongeren droeg een witte capuchontrui. Burgernet meldt dat bijna zesduizend mensen hebben uitgekeken naar de verdachten, maar nog niemand is gevonden. De politie gaat verder met het onderzoek.