Aanvraagloket voor zorgbonussen blijft week langer open

De instellingen die de aanvraag moeten doen, vonden de rompslomp te groot om de bonus aan te vragen voor de zzp'ers en extern ingehuurden. "Ook mij hebben die berichten bereikt. Dat is niet de bedoeling", zei Van Ark. "Inmiddels kunnen we stellen dat die signalen best omvangrijk zijn."

Morgenavond zou loket sluiten

Van Ark roept werkgevers op ook aanvragen voor zzp'ers en zelfstandigen te doen. "Dat is nadrukkelijk de bedoeling van deze regeling. Ik wil daarom de opening van het loket met een week verlengen." Aanvankelijk zou het loket morgenavond om 23.59 uur sluiten.