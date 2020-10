Amber Alert voor Celine van Es (15), meegenomen door onbekende man

De laatste keer dat Celine werd gezien, had ze een jack tot op de heup aan van Cool Cat. " Dat jack is zwart met in de breedte een goudkleurige streep en heeft een capuchon met goudkleurige voering. Ten tijde van haar verdwijning droeg Celine een legging met een wit/grijs/zwart camouflagepatroon."

'Laat het hart spreken'

De familie heeft op Facebook een bericht geplaatst dat aan Celine gericht is: "Celine mocht je dit zelf kunnen lezen, probeer dan contact op te nemen met wie dan ook. Iedereen is naar je op zoek en we missen je ontzettend. We maken ons zo'n zorgen meid", is te lezen.

De familie laat via een woordvoerder weten 'niets liever te willen dan dat Celine zo snel mogelijk terugkomt'. "De familie doet een oproep aan degene bij wie Celine nu is, om het hart te laten spreken en haar zo snel mogelijk weer thuis te laten komen."