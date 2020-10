Britt vecht voor coronapatiënten en we hebben veel meer van die vechters nodig

Gesloopt. Dat is Britt Grevelink na haar werkdag op de ic-afdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. "Ik zorg tijdens mijn dienst voor twee coronapatiënten. Zwaar en intensief is het. Dit komt ook omdat ik de hele dag in een beschermend pak rondloop."

Geen vetpot

Hoeveel coronapatiënten er op haar afdeling liggen, mag ze niet zeggen vanwege privacy. Maar ze is er fulltime mee bezig. "Mijn patiënten zijn zo ziek dat er één of meerdere organen uitvallen. Die functies nemen machines over. Ik hou de apparaten in de gaten, check continu de vitale functies en draai patiënten in buikligging of terug." Twee keer per dag heeft ze even pauze. "Maar tijd om een blokje om te gaan, is er niet."

Aan het werk gaat een flinke opleiding vooraf. "Ik heb vier jaar hbo verpleegkunde gedaan en ervaring opgedaan op de afdeling Chirurgie. Daarna heb ik anderhalf jaar de opleiding tot ic-verpleegkundige gedaan." Wat ze daarmee verdient? "Geen vetpot voor de verantwoordelijkheid die ik heb."