RTL Nieuws

In de eerste week van september was 65 procent van de positief geteste personen jonger dan 40 jaar. Slechts vier procent was ouder dan 70 jaar. Vorige week was nog maar 46 procent van de positief geteste personen onder de 40 jaar en was 11 procent ouder dan 70 jaar. Dat betekent dat nu 1 op de 9 positief geteste personen ouder is dan 70.

In onderstaande grafiek op basis van alle gemelde positieve gevallen sinds 1 juni is goed te zien dat naar verhouding nu minder mensen onder de 40 jaar en meer mensen van 70 jaar of ouder positief testen.

Verhouding positieve testen naar leeftijd: