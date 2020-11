'Herman wilde anderen altijd verder helpen, zijn hele leven lang'

"Later ging hij naar landen als Griekenland en Israël om organisaties te helpen met voeding en landbouw, daar was hij gespecialiseerd in. In Nederland was hij tuin- en landschapsarchitect en ontwierp hij het mooiste park van Schiedam: park Kethel.

Daarnaast was hij tot aan zijn pensioen directeur van de begraafplaats en heeft hij tot aan zijn dood veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo sprak hij elke dinsdag in Schiedam mensen aan om te vragen hoe het met hen ging, als het nodig was bad hij voor hen.

We denken dat dit ook het moment is geweest dat hij besmet is geraakt met het virus. Want waar anders? Hij hield zich sinds maart aan alle regels."