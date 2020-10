RTL Nieuws

Volgens de wetenschappers is dat een vraag die veel patiënten en behandelaars bezighoudt, terwijl er nauwelijks onderzoek naar is gedaan. "Dat is eigenlijk best vreemd als je bedenkt hoeveel mensen deze medicatie gebruiken", zegt Eric Ruhé, psychiater bij Radboudumc in Nijmegen.

Ontwenningsverschijnselen

In het onderzoek gaan de universitaire ziekenhuizen twee methodes van afbouwen met elkaar vergelijken. "We vergelijken de gebruikelijke en langzamere afbouw bij paroxetine en venlafaxine. Deze twee veelgebruikte antidepressiva zijn het lastigst af te bouwen. We onderzoeken bijvoorbeeld of de ene manier van afbouwen meer ontwenningsverschijnselen geeft dan de andere", legt Ruhé uit.